Futuro di Tesser, Triestina in pole

Pronta la via del rilancio per Attilio Tesser. Sono state diverse le corteggiatrici dell’ex tecnico del Modena, dal Padova al Vicenza, passando per un timido interesse del Benevento e da alcune voci che lo avrebbero visto nella lista del Sudtirol. Al momento, sembra che la Triestina sia stata la più convincente ed è molto vicino il ritorno sulla panchina dei biancorossi, Tesser aveva già guidato la Triestina in serie B ormai una ventina di anni fa tra il 2003 e il 2005. Dopo una stagione a dir poco travagliata, salvata solo all’ultimo respiro ai play out, il club Giuliano è ripartito con un progetto e un nuovo corso, volto a lottare per la promozione nella stagione che verrà e da qui la scelta di affidarsi a mister promozioni.