Gabana: "Una gioia che non so spiegare"

"Non so spiegare che serata sia. Bellissima, felicissima, la mia prima coppa. Era difficilissimo e qualche giorno fa parlavo ai ragazzi dicendo loro che ci serviva un’impresa e ho letto loro il significato di questo termine: un’azione che abbia una portata non facile, ma non impossibile. Ci siamo riusciti". Le parole sono della presidente Giulia Gabana, la prima a saltare insieme alla squadra prima della premiazione ufficiale, che poi ricorda il papà Marcello, ex presidente della Gabeca: "Questa vittoria voglio dedicarla a lui" chiosa la presidente, felice e commossa dopo l’ultimo attacco firmato da Sanguinetti. Lo spazio poi se lo prendono due dei protagonisti assoluti di giornata, Andrea Giani ed Earvin Ngapeth.

ANDREA GIANI. Così l’allenatore della Valsa Group, al secondo trofeo conquistato sulla panchina di Modena dopo la Challenge Cup 2008: "L’abbiamo preparata per dimostrare al Roeselare che avremmo potuto giocare quindici set vincendoli tutti, erano l’unico modo per affrontare questo tipo di partite. È il premio voluto da questa squadra che ha fatto cose straordinarie anche in un momento nel quale veniva da nove set persi consecutivi. Vincerne quattro per portarsi a casa la coppa è storia". Una storia costruita con l’esperienza di Bruno, Ngapeth, Stankovic e Rossini, ma anche con la prestazione superlativa dei giovani: "Questa squadra è cresciuta grazie a loro, a Rinaldi, Sanguinetti, Gollini, Sala e gli altri. Un gruppo particolare, diverso dagli altri, è riuscito a crescere dopo le prime sconfitte e ha imparato a vincere una partita così, riuscendo in una rimonta in cui nessuno è riuscito. Sono orgogliosissimo di questo gruppo". E per Giani, che successo è? "Un grande premio per tutto quello che abbiamo fatto come staff, uno staff straordinario che ci mette tutto quello che ha. Veder crescere dal più grande al più piccolo significa che sei riuscito a trasmettere loro qualcosa".

EARVIN NGAPETH. Infine l’asso francese, che quasi certamente lascerà Modena a fine stagione e che voleva lasciare ancora una volta il segno nella città che lo ha adottato: "Tanta roba per questo gruppo una vittoria così, con un’impresa di questo genere – esordisce il francese – perché siamo partiti da lontano e coi nostri alti e i nostri bassi siamo cresciuti tanto. È un bel regalo per tutto il lavoro fatto dall’inizio e ci dà una forza in più per la gara di lunedì con Piacenza. Vincere qua era fondamentale anche per la gara di lunedì. Per me, Bruno e Rossini è molto bello: volevamo farlo per Modena e ci siamo riusciti". Una gioia immensa anche per lui, siamo certi.

Foto:la presidente Giulia Gabana.

Alessandro Trebbi