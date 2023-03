Gagno abbassa la saracinesca, un altro assist di Tremolada

GAGNO 7 Dopo la prestazione ‘appannata’ di Como, ritrova tutta la sua sicurezza. Nella ripresa gran parata salva risultato su Gliozzi, un’altra ‘sub judice’ su Masucci in sospetto fuorigioco e nel finale più di un’uscita a spezzare le ultime velleità pisane.

OUKHADDA 6 Guadagna la punizione dalla quale scaturisce la rete decisiva. Propende poi per una gara accorta.

SILVESTRI 6,5 Il Pisa butta molti palloni nell’area gialloblu, ma lui se la cava con mestiere e scelta di tempo.

PERGREFFI 6,5 Nella lotta il suo dna si esalta, e regala una prestazione di sostanza e sicurezza, da vero capitano.

PONSI 6,5 Si dà da fare parecchio sulla fascia sinistra, buttando in mezzo più di un pallone. In fase difensiva ha un cliente difficile come Tourè, ma lo limita con la collaborazione di Armellino.

POLI sv La sua gara dura meno di venti minuti, è costretto ad uscire per un infortunio al ginocchio che verrà valutato in settimana. (18’ pt Duca 7 Buttato dentro a freddo, va subito in difficoltà contro la fisicità dei pisani, poi trova posizione e fiducia e gioca una ripresa che da buona nel finale diventa addirittura sontuosa).

GERLI 6 Sta tirando la carretta del centrocampo dall’inizio della stagione e un pizzico di stanchezza ci sta. Ma fa comunque il suo, non perde mai lucidità. ARMELLINO 6 Nel centrocampo a tre c’è bisogno di tanto lavoro, la quantità come al solito c’è ma a volte difetta la precisione. Fallisce il possibile 2-0.

TREMOLADA 6,5 (in foto) Calcia magistralmente la punizione che Strizzolo devia in rete, poi gioca un po’ a corrente alternata. Ha un pallone per il 2 a 0 ma tenta un pallonetto improbabile, poi recupera con una gran giocata un pallone che per poco non trasforma in un assist letale, deviato fortuitamente in angolo dalla difesa pisana. (27’ st Mosti 6,5 Da qualche settimana sta ritrovando spicchi di partita e il suo apporto è pratico ed incisivo).

FALCINELLI 6,5 Anche se gioca più avanzato del solito, il gran lavoro che fa è sfiancante, e gli fa perdere un pizzico di lucidità nella seconda parte di gara. Comunque sempre prezioso. (27’ st Giovannini 6,5 Entra bene in partita, guadagna palloni e punizioni e in generale spezza il forcing ospite della ripresa.) STRIZZOLO 7 Fisico e tecnica gli consentono di fare reparto da solo, e il suo senso del gol gli regala un colpo di testa decisivo e mortifero. Impegna Nicolas nella ripresa con un gran diagonale, prima di arrendersi ad una caviglia che da un po’ di tempo fa i capricci. (20’ st Bonfanti 6 In crescita, rincorre palloni quando c’è da far respirare la squadra. Si fa notare per un buon pallone recuperato sche butta al centro costringendo all’affanno la difesa nerazzurra). Alessandro Bedoni