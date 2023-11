Gagno: "Bravi loro, stanno venendo fuori"

Spesso la manovra del Modena non ha avuto sbocchi e Fabio Ponsi, costretto più volte al passaggio verso il proprio portiere, ne dà una spiegazione: "Le partite non vanno sempre nel modo in cui le prepari e le prevedi. Questa ci è riuscita peggio, soprattutto nella ripresa quando non riuscivamo a uscire dalla pressione avversaria. Il nervosismo che c’era nelle nostre fila era dovuto all’andamento della partita, a qualche episodio a sfavore, perché fra di noi non c’è nessuna tensione, siamo un gruppo molto unito". Riccardo Gagno invece riconosce la superiorità della Sampdoria: "Non è stata una partita da Modena, per noi è stata una giornata no, però c’è da dare merito alla Sampdoria, che è una grande squadra e piano piano sta venendo fuori. Ha preparato bene la partita e ci ha messo in difficoltà. Adesso c’è la sosta, il gruppo è compatto, abbiamo il tempo per prepararci e ripartire al meglio".

r. d.