Gagno: "In gialloblù sogno in grande La miglior parata? Quella su Lapadula"

di Alessandro Troncone

"Arrivai a Modena in sordina. Qui sono stato lanciato, la piazza mi ha dato la possibilità di mostrare le mie qualità e spero di rimanere a lungo. Sto bene e mi sento bene qui". Per raccontare la storia di Riccardo Gagno con la maglia canarina, bisogna in qualche modo partire da queste parole, dette negli studi di ’Gialli di Sera’. Il portiere canarino è alla quarta stagione in gialloblù, ognuna contornata da momenti speciali e quasi non serve più ricordare l’emozione storica del gol all’Imolese. Ora, le ambizioni sono altre. E sognare insieme è possibile: "Ho il sogno di arrivare più in alto che posso con il Modena – ha spiegato Gagno – normale che la Serie A sia uno di questi sogni, al momento non ci penso e penso solo a chiudere al meglio questa stagione. Quel che verrà, verrà. Sono fresco di rinnovo e spero di rimanere qui a lungo. La parata che ricordo quest’anno? Quella su Lapadula all’andata, a Cagliari. E quella che avrei voluto fare è quella sul 2-2 del Venezia, quando abbiamo sciupato la possibilità di avere altri due punti in classifica". A proposito di classifica e stagione, aritmeticamente mancano davvero pochi passi al Modena per festeggiare la salvezza e poi giocarsi con una testa diversa gli ultimi impegni. Tra alti e bassi, Gagno dice la sua sul percorso canarino: "Un voto vero e proprio ancora non lo darei – ha continuato – certamente partirei da una piena sufficienza. Per come siamo attrezzati abbiamo fatto un campionato importante da neopromossa, sono soddisfatto ma la salvezza non è cosa fatta. Intanto salviamoci, quello è il primo obiettivo. Poi, siamo tutti ragazzi ambiziosi e chissà quello che accadrà, tireremo le somme a fine campionato. Spal? Partita molto sentita, anche dalle tifoserie. Loro possono sembrare in difficoltà, ma si stanno giocando qualcosa di importante e verranno col coltello tra i denti. Noi, con una vittoria, a meno di clamorosi scenari, saremmo praticamente salvi". Spesso, considerata soprattutto la classifica corta, qualcuno si è chiesto se il Modena avrebbe potuto ambire anche ad una più accesa lotta per un posto nei playoff, ad ogni modo ancora possibile: "Un pizzico di esperienza generale ci è mancata a momenti – ha concluso Gagno – ma la base solida di giocatori dello scorso anno dimostra quanto di buono sia stato fatto. Qualche innesto andava fatto dopo la promozione, lo fanno tutte le neopromosse, ma ogni ragazzo passato di qui ha saputo far bene".