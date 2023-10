Gagno, oggi gli esami. Per sabato è in dubbio

La spina dorsale difensiva è quella che tiene in questi giorni più in apprensione il Modena. Se da un lato Pergreffi, che era stato costretto a saltare il Venezia, sta lentamente recuperando dalla contusione alla caviglia e potrebbe essere convocabile sabato per la gara con il Palermo (anche se ci sono ancora comprensibili riserve), dall’altro appare più fluida la condizione di Gagno. Il portiere canarino, costretto ad uscire zoppicante qualche istante prima dell’intervallo sabato scorso fermando così a 307 minuti la sua imbattibilità che durava dalla rete di Balestrero della Feralpi, sarà sottoposto oggi agli esami strumentali del caso.

Sabato dopo la gara aveva lasciato lo stadio con le stampelle, certamente a scopo precauzionale. La speranza è che si sia trattato soltanto di una semplice distorsione alla caviglia. In ogni caso, confidando sempre la diagnosi riveli qualcosa di di non propriamente grave, difficile che il guardiano di Montebelluna possa essere regolarmente tra i pali contro i rosanero di Corini. Anche perchè dopo la gara con il Palermo ci sarà la sosta, che verrebbe utile per avere una settimana in più per recuperare. Ne sapremo di più quindi nella giornata di oggi. E’ comunque pronto per una casacca da titolare Seculin, che sabato scorso era stato buttato nella mischia a freddo e che avrà quindi il tempo per prepararsi psicologicamente al meglio alla gara.

Tornando a Pregreffi, se il capitano non dovesse farcela mister Paolo Bianco schiererà nuovamente Cauz al centro della difesa. Il lungo difensore di Pordenone, quando è stato utilizzato, ha mostrato un buon adattamento alla difesa a quattro e sinora ha dato buone garanzie in coppia con Zaro. Il resto della formazione non dovrebbe distaccarsi molto da quella di sabato scorso: il Palermo gioca con esterni parecchio offensivi e quindi dovrebbe essere difficile l’utilizzo di Guiebre dal primo minuto. In attacco, dando per costante la presenza di Manconi, vedremo a chi darà fiducia Bianco. A Falcinelli manca la maglia da titolare dalla partita di Piacenza con la Feralpi, ed è in cerca di un occasione di riscatto Strizzolo a cui si sono bagnate un po’ le polveri dopo un in inizio di campionato sprint con tre reti nelle prime tre partite. Il favorito potrebbe essere ancora una volta Bonfanti, che si è finalmente sbloccato e che potrebbe cavalcare l’onda di un entusiasmo ritrovato.

a. b.