Gagno prolunga fino al 2026

Anche Riccardo Gagno raggiunge Pergreffi, Gerli e Ponsi nel gruppo di giocatori che hanno rinnovato il proprio contratto. Era annunciato, ora è ufficiale il prolungamento del portiere che ha firmato fino al 2026 con opzione per il 2027, una sorta di promessa al progetto gialloblù che lui aveva sposato sin dal ritorno in serie C. E così, Gagno, nel 2026 sarà di diritto un veterano e chissà una bandiera del Modena. Quest’oggi il portiere di Montebelluna parlerà del suo rinnovo in conferenza, a pochi giorni dalla delicata partita con il Cittadella in un periodo comunque complicato per la squadra di Tesser ma che non ha certo fermato le manovre della dirigenza che guarda su che basi vorrà costruire la rosa della prossima stagione. Per Gagno (in foto con il ds Davide Vaira e Matteo Rivetti) 130 presenze in 4 anni con la maglia canarina e una crescita continua. Arrivato grazie all’intuizione di Mauro Zironelli (che lo aveva allenato a Mestre) e Fabrizio Salvatori, Gagno è stato protagonista vero a partire dalla stagione successiva con Mignani in panchina, nell’anno in cui fa il record di imbattibilità e para quei due rigori a Perugia. Il direttore sportivo Matteassi lo strappa alla Ternana e al Brescia e lo sposa gialloblù a titolo definitivo. Poi, la consacrazione con Tesser.

BARBA & CAPELLI Su Trc stasera alle 23 ospiti a ’Barba & Capelli’ due simboli del Modena: Jacopo Balestri e Andrea Fabbrini.

Alessandro Troncone