Gagno si racconta: "In campo? Nervoso"

"Più bella la maglia rosa, quella verde mi aveva stancato". Sorridendo, Riccardo Gagno (foto) si è raccontato per una mezz’oretta alla rubrica ’Dazn Talks’, dove ha nuovamente raccontato un po’ tutte le sfumature della sua persona.

A partire dalle sue passioni e dall’amicizia con il milanista Sandro Tonali: "Giochiamo insieme alla Playstation, ci sentiamo quasi più attraverso le cuffie che non per telefono – ha scherzato – prima giocavo anche sei o sette ore, ora decisamente meno, un paio d’ore. La mia squadra? Donnarumma, Cafù, Lucio, Sergio Ramos, Theo Hernandez, Zidane, Pogba, Vieira, Mbappé, Payet e Gersinho. Mica male...".

Si parla anche degli idoli del portiere gialloblù: "Quando ero piccolo mia zia, tifosa, mi portava a San Siro a vedere l’Inter. C’era Julio Cesar in porta ed ero impazzito per lui, ma l’idolo rimane Buffon. Io in campo? Sono molto più nervoso che fuori, anche se non l’ansia prima della partita. Durante mi capita la parolina in più con l’avversario, ma finisce tutto al novantesimo. La B? Me l’aspettavo così. Stiamo facendo un buon campionato da neopromossi, siamo lì e – aggiunge Gagno nell’intervista rilasciata a Dazn – siamo in linea. Ci sono tante squadre attrezzate e la classifica è corta, ma possiamo continuare a fare questo tipo di campionato".

Alessandro Troncone