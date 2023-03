Gagno tra i grandi: "Modena, il sogno continua"

di Alessandro Troncone

Nel 2026 (e, chissà, nel 2027 se l’opzione sarà rispettata) Riccardo Gagno sarà alla sua candelina numero sette con la maglia del Modena e tutto questo lo porterà ad avvicinarsi prepotentemente a nomi considerati sacri come quello di Marco Ballotta e Giorgio Frezzolini, portieri che difficilmente il popolo gialloblù dimenticherà.

L’estremo difensore si lega in maniera duratura al club, motivo per cui lui stesso diventerà quasi una bandiera della storia attuale del Modena: "Raggiungere quei portieri diventerà un mio obiettivo – ha raccontato Gagno – mi renderebbe orgoglioso. Se penso ad altri obiettivi, magari se mi si chiede della Serie A, li ho bene in mente e questo rinnovo di contratto mi permette di poter sognare insieme il Modena. Con questa società non posso che essere felice di rimanere qui anche per i prossimi anni". Una crescita progressiva e continua quella avuta da Gagno. Voluto da Zironelli e Salvatori, migliorato con Mignani e consacrato da Tesser, fuori dal campo è ritenuto già un beniamino per le sue parate (e per lo storico gol all’Imolese) ma i miglioramenti non devono smettere di essere inseguiti: "Una delle cose che un po’ mi mancava in passato è stata la continuità – ha continuato Gagno – e su questo ho lavorato con attenzione, soprattutto in questa stagione con il salto di categoria. Rispetto alla C alla prima occasione ora vieni davvero punito, mi sarebbe piaciuto mantenere la porta inviolata più spesso ma le tante parate effettuare mi hanno permesso di mettermi in mostra. Qualche svista è capitata, anche recentemente, ma complessivamente mi ritengo soddisfatto del percorso fatto. Incomprensione con Oukhadda? Palermo è il passato, non ci pensiamo più. Sono cose che possono succedere. Io avevo tentato di chiamargli il passaggio all’indietro, lui ha capito stessi uscendo per prenderla ma siamo già concentrati su quel che succederà nelle prossime giornate".

E il prossimo futuro dice Cittadella: "Sarebbe un errore sottovalutarla – ha concluso –, le prossime 8 giornate saranno tutte difficile, soprattutto per chi come noi ha un obiettivo come la salvezza da raggiungere". A margine del Gagno-day, le parole del ds Davide Vaira: "Il contratto di Gagno è un prolungamento importante – ha detto Vaira – segno che noi crediamo in lui nel presente e nel futuro. Lui lo sa, per me ha ancora ampi margini di miglioramento e deve avere l’ambizione di migliorare ancora e di farlo con noi".