Ganaceto in campo per la rimonta

Oltre a Formigine-Castelfranco si giocano altri 6 gli anticipi (ore 15) che vedono impegnate le squadre modenesi. In Promozione ’B’ la rimonta salvezza del Ganaceto rivitalizzato dalla cura Bonissone (11 punti nelle ultime 5 gare, il mister nella foto) passa dalla sfida sul campo del Vezzano, che naviga a +4 sui playout: con un successo i biancoverdi potrebbero per la prima volta, almeno per 24 ore, mettersi ben 3 squadre alle spalle. In Prima ’D’ la Madonnina, lanciata da 4 vittorie di fila che l’hanno portata al 2° posto a -4 dal Maranello, riceve la Solarese penultima che non vince da 9 giornate (2 pari e 7 ko). In Prima ’E’ si giocano il derby Spilamberto-Solignano e Valsetta-Valsa Savignano. In Seconda ’F’ esame derby per la capolista Vis San Prospero (+4 sulla Fortitudo) che gioca a Rivara. In Terza ’A’ è stato rinviato per neve l’anticipo di oggi Real Dragone-Eagles, così come anche la sfida di domani Bortolotti-Real Modena: entrambe le gare dovrebbero essere recuperate giovedì 162, visto che il 9 si giocano già 3 recuperi della 3^ di ritorno, mentre giovedì nei due recuperi Prignanese-Atl. Palafitta 2-0 e Madonna di Sotto-Fonda 1-2. In Terza ’B’ l’Union 81 riceve a Portile la San Francesco Smile, (che segue a -2 in classifica), gara importante per la corsa playoff.