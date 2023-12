Ganaceto, rinascita e titolo d'inverno in Prima "C"

A 7 mesi dall’amara retrocessione in casa Ganaceto si respira aria di rinascita. I biancoverdi hanno appena festeggiato il titolo di campioni d’inverno in Prima "C" grazie al 4-2 di Rubiera che ha permesso di allungare sulla Virtus Libertas (+3) e tenere a distanza la Vis San Prospero (sempre +3). "Era un anno di ripartenza – spiega il ds Alessio Celeste - qualcuno è andato via e con l’ingresso in società di Zannoni dallo Smile abbiamo cercato di ringiovanire la rosa. La squadra ha dei valori, penso che mister Virgilio abbia confermato tutte le sue qualità, cerca sempre di giocare a calcio, un po’ come facevamo con Orlandi". Dopo un avvio difficile con 2 ko nelle prime 7 giornate (l’ultimo a Masone il 29 ottobre), il Ganaceto ha cambiato passo e con 20 punti nelle ultime 8 giornate ha staccato tutti, rosicchiando 4 punti al Daino, 7 a Libertas e Vis e 9 allo stesso Masone. "Quando cambi tanto serve tempo – prosegue Celeste – e poi il girone è molto difficile. Fra le prime abbiamo la squadra più giovane, con tanti 2001, 2002 e 2003 sempre in campo, che al fianco della vecchia guardia stanno crescendo. Cavani? Beh i suoi 8 gol hanno spostato gli equilibri, ma è un 2002 e come tutti deve crescere caratterialmente. Ma siamo contenti di tutti, anche se non farà facile riconfermarsi nel ritorno".

