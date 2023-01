Ganaceto show continua la scalata I playout ora a -2

ganaceto

2

fiorano

1

GANACETO: Melli, Boschetti, Pastorelli (65’ Pulga), Amadori, Sghedoni, Accettone (70’ Dondi), Della Casa, Carelli (25’ Bonini), Caselli (90’ Luchena), Dago, Mazzini. A disp. Romagnoli, Cavoli, Mazzola, Giovanardi, Benkhouail. All. Bonissone

FIORANO: Antonioni, Bach, Barbieri, Occhi (80’ Naska), Kwakye, Caselli (75’ Sernesi), Vaccari, Dapoto, Opoku, Galli (65’ Wusu), Angelillis (70’ Sula). A disp. Varieschi, Zykaj, Ficarelli, Runay, Schiavone. All. Cavuoto Arbitro: Asaro di Finale Reti: 52’ Opoku, 70’ (rig.) e 87’ Caselli

Continua la scalata del Ganaceto che con la cura-Bonissone (11 punti in 5 gare) batte anche il Fiorano e vede i playout a -2. Al 52’ scambio tra Galli e Angelillis che mette al centro per Opoku il cui tiro è una sentenza. Al 60’ miracolo di Antonioni su Pastorelli, ma al 70’ Caselli va in sforbiciata e Occhi colpisce con la mano, rigore che Caselli trasforma. Poi il pazzesco finale: all’85’ Vaccari segna il 2-1 fioranese ma fra le proteste viene annullato per offside, all’87’ Pulga serve Caselli che stoppa di petto spalle alla porta e con una splendida rovesciata fa 2-1 per il Ganaceto.