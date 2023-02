Ganaceto, terza vittoria Salvezza all’orizzonte

GANACETO

2

POLINAGO

0

GANACETO: Melli, Dondi (60’ Mazzola), Accettone, Sghedoni, Boschetti, Benkhouali (80’ Amadori), Reggiani (90’ Giovanardi), Mazzini, Caselli, Dago (70’ Pulga), Pastorelli (75’ Bonini). A disp. Romagnoli, Cavoli, Adusei. All. Bonissone

POLINAGO: Brambilla, Macchioni, Bellei, Rosi, Ori, Puglia, Darga (70’ De Luca), Mastroleo, Gorrieri, Bortolani (74’ Kadeli), Makdouli (78’ Ghiddi). A disp. Pinchiorri, Gianotti, Maestri. All. Bortolotti

Arbitro: Candela di Parma

Reti: 5’ Dago, 25’ Caselli Note: al 60’ espulsi Caselli e De Luca

Terza vittoria di fila per il Ganaceto che stacca a +3 il Polinago e vede la salvezza diretta. Al 5’ Dago servito da Reggiani segna con un bel lob, al 25’ Dago serve Caselli per il comodo 2-0.

ALTRI. In Prima D Madonnina-Solierese 2-3, in Seconda E Cimone-Flos Frugi 0-1, in Terza A Real Modena-Real Dragone 1-2, in Prima D Madonnina-Solierese 2-3, in Seconda E Cimone Flos Frugi 0-1, in Seconda F Medolla-Villadoro 1-1, in Terza A Real Modena-Real Dragone 1-2.