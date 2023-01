Gara con la Samp, Henrique regista

Capodanno in campo per il Sassuolo, che prepara la ripresa del campionato che lo vede opposto, mercoledi alle 12,30, alla Sampdoria, per una gara meno banale di quanto non sembri, stante la lunghissima pausa e stante soprattutto l’infortunio che toglierà Lopez alla ‘prima’ del nuovo anno. Detto che Laurientè, Berardi, Consigli ed Erlic, out contro l’Inter, saranno comunque in campo mercoledi, resta da aggiungere come a sostituire il francese in cabina di regia sarà Henrique, provato nell’inedito (ma nemmeno troppo) ruolo di mediano in tutte le ultime amichevoli in staffetta con Obiang che dovrebbe tuttavia partire dalla panchina.