Gara Internazionale, nel 25° ’Città di Fiorano’ corre il team ucraino

Tutto pronto oggi per una giornata di grande ciclismo a Fiorano con gli esordienti alle ore 9,30 e la gara clou internazionale con la nazionale Ucraina alle ore 13,30.Le manifestazioni sono organizzate dal G.S.Spezzano Castelvetro con la regia di Giulio Montanari ,il supporto della famiglia Mussini con il presidente Emilio, e del marketing rappresentato da Federico e Matteo Mussini ed il patrocinio della amministrazione comunale con il sindaco Francesco Tosi.Alla gara per esordienti 1° e 2° anno saranno al via oltre cento atleti tra i quali il neo campione regionale Marcello Pelloni (Cicl.Maranello) che si impose nell’edizione dello scorso anno che dovranno percorrere 6 giri del circuito per complessivi km 24,600 impegnati nei Memorial Paolo Orlandi, Andrea Fiandri, Gabriele Bergamaschi. Saranno stilate due classifiche separate tra gli esordienti del 1° e 2° anno. Alle 13,30 scatteranno i 200 elite ed under 23 i migliori Team nazionali tra cui la nazionale Ucraina. La manifestazione sarà valida per l’assegnazione del Memorial Giovanna Mussini, Giuseppe Mussini e Vincenzo Teggi, scatterà alle 13,30 davanti allo stabilimento della Ceramica Lea dove è fissato anche il traguardo finale. Prevede inizialmente un circuito di 7 chilometri con passaggio nel centro di Fiorano per poi andare ad affrontare 3 giri di un circuito collinare. Si rientrerà a Fiorano sul circuito finale da ripetere 11 volte per complessivi km 172. Per i colori modenesi saranno al via il vignolese Benassati ed il pavullese Masoni, mentre il carpigiano Matteo Pongiluppi gareggerà tra i professionisti nella Coppa Appennino.

Andrea Giusti