Gara sospesa, la Cittadella aspetta la decisione del giudice

E’ attesa per oggi l’uscita del comunicato ufficiale del Crer in cui però, salvo sorprese, non ci sarà nessun provvedimento in merito alla gara di domenica scorsa fra Castellana Fontana e Cittadella. La sfida di Eccellenza è stata sospesa al 45’ sullo 0-0 dal direttore di gara, Limonta di Lecco, che ha chiamato i carabinieri sentendosi minacciato dai dirigenti e giocatori del club piacentino. Una decisione che la Cittadella dunque ha "subìto" e nella quale il club di via Delle Suore è semplice spettatore in attesa della decisione del Giudice sportivo, che come da prassi slitterà a settimana prossima. Tra l’altro i ragazzi di Cattani avrebbero giocato tutto il secondo tempo in 11 contro 9 visto che erano stati espulsi due giocatori della Castellana, Marabelli per proteste al 25’ e Monopoli nell’intervallo. "E’ stata una decisione assurda - ha spiegato il d.g. piacentino Parmigiani a Sportpiacenza - siamo rientrati negli spogliatoi all’intervallo e dopo il rosso a Monopoli arrivato nel tunnel il nostro giocatore ha dato un pugno alla porta del nostro spogliatoio. Un nostro dirigente ha bussato alla porta dell’arbitro per chiedere spiegazioni e non abbiamo ricevuta alcuna risposta, poco dopo sono stati chiamati i carabinieri. Anche il commissario degli arbitri in tribuna ha visto che non è accaduto nulla. Non ci sono state ingiurie né minacce. L’arbitro è potuto uscire serenamente". Ora si attende la decisione del Giudice che può dare lo 0-3 alla Castellana o far ripetere da capo la gara (con beffa doppia per la Cittadella che ripartirebbe in 11 contro 11…), come nel precedente di dicembre Pro Patria-Shqiponja di Serie D di calcio a 5, quando il Giudice decise che l’arbitro aveva sospeso senza che ci fossero i presupposti del comma 2 dell’articolo 64 delle Noif, che parla di sospensione legittima per "fatti o situazioni pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio".

d.s.