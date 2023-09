Gara 'sporca' a Piacenza: a volte si perde

Alla fine della partita arriva in sala interviste Diego Falcinelli, alla sua prima da titolare in stagione, bagnata da un gol dopo ottanta secondi. "Avevamo parlato prima della gara con Sasà Bruno, e quindi è stato naturale correre ad abbracciarlo in panchina. Sono felice per il gol, peccato perchè avremmo potuto chiudere la partita. Comunque un pareggio in trasferta è sempre da considerare in modo positivo. Abbiamo creato tanto nel primo tempo, nella ripresa con glio avversari chiusi abbiamo faticato di più". E’ poi il turno di capitan Pergreffi, tornato nello stadio dove col Piacenza ha giocato diverse stagioni. "E’ stata un’emozione, qui ho tenti ricordi. La gara di oggi? E’ stata una di quelle partite sporche che, quando non riesci a vincerle, alla fine rischi anche di perderle, per cui portiamo a casa questo pareggio, dieci punti in quattro partite sono un bilancio che forse nessuno pensava alla vigilia. Un grazie ai nostri fantastici tifosi, oggi era come giocare al Braglia.

