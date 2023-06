Garcia potrebbe chiamare Lopez

"A Rudi Garcia devo quasi tutto, non solo perché mi ha fatto giocare. Mi ha insegnato il mestiere, ha fatto in modo che prendessi la strada giusta". Parlava così, un paio di stagioni fa, Maxime Lopez del neotecnico del Napoli, cui pare non dispiacerebbe ritrovare uno dei suoi pupilli in maglia azzurra. Questo almeno sussurra radiomercato: il mediano neroverde è già da tempo nel mirino della Fiorentina – se parte Amrabat, la prima scelta dei viola è lui – ma l’arrivo di Garcia in Campania cambia lo scenario. Anche perché i partenopei potrebbero trovarsi costretti a privarsi di Lobotka – che ha mercato importante all’estero – e in questo caso il regista neroverde diventerebbe pista oltremodo percorribile. Sia per il rapporto di stima che lega i due, sia perché la cifra richiesta dal Sassuolo e le (note) ambizioni del regista francese potrebbero agevolare il suo trasferimento.