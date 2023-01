Gas Sales Piacenza in subbuglio E Modena gongola...

Intanto, guardandosi intorno, si scopre una SuperLega in subbuglio nelle sue ‘big’. Soprattutto in casa della Gas Sales Piacenza, dove proprio il match perso in casa contro Modena sembra essere stato il punto di non ritorno per la panchina già non stabile di Lorenzo Bernardi: il tecnico dei biancorossi è stato infatti esonerato l’ultimo giorno dell’anno, al suo posto per ora Massimo Botti, il vice, e Matteo De Cecco.

Anche in casa Lube Civitanova ci sono confronti, e per ora solo quelli, dopo l’eliminazione per mano di Milano dalla Coppa Italia: in questo caso i risultati sono molto migliori, la Lube è comunque seconda in campionato, sta facendo bene (pur con fatica) in Champions League, ha perso la Supercoppa Italiana soltanto in finale e per 3-2 con l’imbattibile Perugia. Non è un mistero, però, che la gestione di Ivan Zaytsev abbia creato rumors, prima fuori dalla formazione titolare, fino alla Supercoppa compresa appunto, poi reinserito da coach Blengini per una grande risalita in classifica.

Discussioni, rumors e dubbi che avevano coinvolto Modena per prima, dopo le sconfitte di inizio campionato e le prestazioni molto opache proprio in Sardegna in sede di Supercoppa Italiana: i gialloblù erano riusciti a venir fuori da quelle sabbie mobili molto bene però, staff tecnico compreso dato che soprattutto Giani e i suoi erano in discussioni. L’augurio ‘antisportivo’ che Modena potrebbe farsi è quello che Piacenza e Civitanova ci mettano un po’ di più a risollevarsi. Chi sembra invece non aver alcun problema e aver dimenticato le burrasche delle passate stagioni è Perugia, corazzata a oggi senza rivali.

ale.tre.