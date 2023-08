Genoa test di livello "Turno da passare"

Paolo Bianco si appresta al debutto ufficiale sulla panchina del Modena affrontando il Genoa in Coppa Italia con la stessa determinazione e decisione di quando, da difensore, affrontava gli attaccanti avversari. "Cosa mi aspetto dalla mia squadra contro il Genoa? Personalità e coraggio, perché giochiamo contro un avversario di categoria superiore in uno degli stadi più belli, importanti e difficili. L’obiettivo è quello di passare il turno. Ringrazio la mia società per gli sforzi che ha fatto per mettermi a disposizione una rosa quasi al completo già prima dell’inizio del ritiro. Per me è un vantaggio, abbiamo potuto svolgere un mese di lavoro quasi perfetto" afferma il nuovo tecnico gialloblù.

Cosa manca ancora alla squadra?

"C’è ancora diverso tempo prima della fine del mercato, siamo in tanti e qualcuno dovrà uscire, vediamo se riusciremo a fare qualche altra operazione ma al momento non è una mia priorità perché il mio pensiero è concentrato solo sulla partita con il Genoa, che arriva in un momento giusto per capire a che punto è la squadra".

A parte lo squalificato Magnino ci saranno altri assenti? "Sì, Ponsi non è ancora pronto e si rimetterà nel gruppo in maniera graduale dalla prossima settimana, Bozhanaj lo abbiamo perso nella prima amichevole e ancora non è a disposizione mentre Oukhadda dovrà saltare l’impegno per una contusione alla caviglia riportata nell’ultimo allenamento. A destra dovrò inventarmi qualcosa".

Gargiulo rientra nei suoi piani?

"Si sta allenando benissimo, è un giocatore del Modena come tutti gli altri. Gargiulo è un elemento importante per la categoria ed è a disposizione".

Che importanza dà alla Coppa Italia?

"È una competizione diversa dal campionato, qui se perdi una partita sei fuori, in campionato c’è sempre la possibilità di recuperare. Per noi quella con il Genoa più che importante diventa una partita fondamentale per capire il livello mentale della squadra. Mi interessa vedere come approccia questo impegno con l’obiettivo di andare avanti".

Per il ruolo di prima punta il favorito è Bonfanti?

"Giocheremo con inizialmente due attaccanti, ne abbiamo cinque a disposizione e sceglierò quelli che al momento mi danno più garanzie. Per come si allenano mi stanno mettendo in serie difficoltà, e sono contento di esserlo".

Le partite di Coppa Italia spesso si decidono ai rigori: ha già scelto chi eventualmente li batterà?

"In allenamento hanno provato tutti. Ho capito chi non può calciarli. Se durante la partita ci sarà un rigore a favore di sicuro non sarà Duca a calciarlo". Nelle ultime partite si è visto un centrocampo composto da elementi poco strutturati".

Ha in mente qualche cambiamento?

"Battistella e Gargiulo sono centrocampisti più fisici. Ci sto pensando, sto facendo delle valutazioni".

Palumbo potrebbe fare il trequartista?

"Palumbo è forte e quando uno è forte può fare tante cose. Può fare il play, la mezzala e il trequartista. Oltre che forte è anche intelligente e alza sicuramente il livello di questa squadra. Da trequartista, sia pure con diverse caratteristiche, possono giocare anche Bozhanaj e Giovannini". Non Falcinelli che era arrivato come punta ma poi ha fatto molto bene il trequartista? "Per me è una punta, Diego è un giocatore forte che si gioca il posto con Bonfanti, Strizzolo, Manconi e Abiuso".

Rossano Donnini