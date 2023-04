Gerli, al Curi un gol per la storia... e la salvezza

di Alessandro Troncone

PERUGIA

Più che tre punti, somigliano a tre passi dalla porterà in quantificabile verso la salvezza. Nella stagione di alti e bassi del Modena, rieccoci sul punto più alto delle montagne russe e mai momento fu più azzeccato, per un paio di coincidenze per nulla brutte. La prima: il Modena si è affezionato alle feste comandate e, dopo il successo post natalizio di Bolzano, si toglie la soddisfazione di festeggiare la Pasquetta in questo modo. La seconda: il gol di Gerli vale la prima vittoria nella storia dei canarini a Perugia. Dando pure una bella spinta all’avversario di turno, sprofondato nella contestazione del pubblico di casa al triplice fischio. È gioia totale, invece, dall’altra parte.

Anche il presidente Carlo Rivetti si lascia andare alle celebrazioni finito il match, sotto lo spicchiò dedicato ai quasi 500 tifosi che hanno scelto di sacrificare la grigliata che chiude le ferie pasquali. Eppure, il Modena aveva avuto il difetto di non essere stato cinico al punto giusto nel primo tempo, al cospetto di un Perugia impaurito, timido, evidentemente ancora intento a leccarsi le ferite della scoppi la di mercoledì inflitta dalla Reggina e, per giunta, senza Castori in panchina. Con la formazione di una settimana fa, i gialli mostrano un buon approccio ma confezionano solo una doppia occasione al 17’, prima con la mancata zampata di Tremolada e poi con la traversa di Armellino sul seguente corner. I tre centrocampisti godono di buona libertà, anche Falcinelli (autore di una prova di enorme sostanza) e Tremolada (al quale il tiro da fuori continua a non piacere molto, nonostante le diverse possibilità) si trovano spesso con lo sguardo rivolto alla porta di Furlan ma, come detto, non c’è il guizzo, non c’è la conclusione efficace e il Modena si porta negli spogliatoi il difetto di non essere riuscito a sbloccarla. Difetto che è ben presto dimenticato.

Ad inizio ripresa, nel contesto di un’azione nella quale Armellino e Falcinelli divorano il vantaggio, ci pensa Gerli a mettere tutti d’accordo e a trovare il secondo gol stagionale dopo quello al Cosenza. Non poteva esistere momento più adatto, col passare dei minuti la tensione avrebbe potuto giocare un ruolo non indifferente, chissà. Dal gol di Gerli in poi, il Modena indossa la corazza e dal punto di vista difensivo regala a Gagno una Pasquetta da pic-nic, il portiere è assoluto spettatore non pagante al ’Curi’. Pergreffi e Silvestri sono insuperabili, Renzetti è probabilmente il migliore per qualità e quantità, i giocatori che subentrano (Duca su tutti) non abbassano mai il ritmo, anzi. Ci sarebbe pure la possibilità di chiuderla con lo 0-2, è Furlan a tenere in vita il Perugia fino all’ultimo minuto col brivido del consulto al Var al 93’ per un fallo di mano di Oukhadda richiesto dai biancorossi ma, naturalmente, inesistente. Natale con i tuoi, Pasqua… pure. Il Modena riadatta il detto e riscrive la storia. La nave è sempre più vicina al porto. Conta una sola cosa in questo lungo campionato: il risultato. Alla bandiera a scacchi, non ci sarà altro tema di dibattito sul lavoro di Attilio Tesser.