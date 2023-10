Gerli ci mette sempre il fosforo. Grande salvataggio di Cotali

GAGNO 6 Il tiro di Sibilli è secco, angolato e difficilmente prendibile. Il resto della sua partita è senza troppi pericoli, bravo a rimediare nel finale a un pasticcio di Zaro anticipando Morracchioli.

PONSI 6 Partita nella quale gioca senza andare in sofferenza, dimostrando buona consapevolezza di crescita. (28’ st Riccio 6 Porzione di gara nella quale dimostra di essere a suo agio anche da esterno basso).

ZARO 5,5 Qualche sbavatura di troppo, soprattutto nella circostanza in cui Morracchioli sta per approfittare di un suo pasticcio nel finale di gara.

CAUZ 6 Bei duelli con l’ex di turno Diaw, spazza via dall’area più di un pallone di testa. Nell’occasione del gol barese, sulla ripartenza biancorossa si trova solo (e già ammonito) contro due e la circostanza attenuante c’è.

COTALI 6,5 Un gran salvataggio su Aramu a fine primo tempo certifica una partita giocata con attenzione e gamba, la sua miglior prestazione da quando è in gialloblu.

MAGNINO 6 La solita tanta corsa in un centrocampo che ha sempre bisogno di chi si deve occupare di fare legna e lavoro sporco.

GERLI 6,5 Sempre più metronomo del centrocampo canarino, dai suoi piedi passano tantissimi palloni sempre ben gestiti. Spende intelligentemente un giallo per fermare una pericolosa ripartenza barese.

PALUMBO 6 Manovra sulla parte sinistra del campo giocando parecchi palloni e provando un paio di volte a concludere da fuori con una discreta pericolosità. Nel finale mostra un pizzico di nervosismo in una mischia a gioco fermo con i giocatori avversari e Bianco forse anche per questo lo toglie. (35’ st Strizzolo sv Non è al top fisicamente ma si rende utile nel finale a spazzare palloni nell’area canarina).

TREMOLADA 6 Un primo tempo costellato da qualche passaggio di troppo in occasioni che avrebbe potuto sfruttare personalmente, meglio nella ripresa quando si rende pericoloso in un paio di occasioni impegnando Brenno. (28’ st Bozhanaj 6,5 Prima convocazione dopo un avvio di stagione tribolato, gioca senza paura dimostrando personalità. Con una bella percussione guadagna la punizione da cui scaturisce il gol del Modena. Una bella sorpresa).

BONFANTI 5,5 Un centravanti strutturato come lui avrebbe di palloni dalle corsie esterne e di questi ne arrivano pochini. L’impegno c’è ma non la pericolosità. (10’ st Manconi 7 Dopo essere stato a secco per otto partite, finalmente alla nona si sblocca trovando il gol del pari con una punizione fantastica e Brenno non può far altro che raccogliere il pallone in fondo al sacco).

ABIUSO 5,5 La cosa più bella della sua partita è un recupero difensivo tra tre giocatori del Bari. Ma lui è un attaccante e vale il discorso fatto per il suo compagno di reparto Bonfanti. (10’ st Falcinelli 6 La sua esperienza si sente sempre e l’attacco trova giovamento dal suo ingresso. Negli ultimi minuti è prezioso nel recuperare palloni nel momento dell’ultimo assalto dei padroni di casa).

Alessandro Bedoni