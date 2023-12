Gerli e Gagno saranno ancora fuori

Da un derby all’altro ma senza sorprese dell’ultimo momento. Ebbene, nemmeno le 24 che separano il Modena dal fischio d’inizio dell’appuntamento forse più atteso della stagione aiuteranno Bianco a recuperare alcuni dei giocatori fuori ormai da tempo. Il condizionale è sempre d’obbligo ma le possibilità di vedere Gerli e Gagno in campo sono vicinissime allo zero, per il metronomo è addirittura in dubbio anche la trasferta di Como. Stesso si dica per tutti gli altri, da Strizzolo e Riccio a Cauz, fino al solito Gargiulo e allo squalificato Abiuso che dovrà scontare la seconda e ultima giornata. Sarà, dunque, il Modena di Parma.

Difficile pensare ad una qualche modifica, magari qualche piccolo ballottaggio sugli esterni dove dovrebbe rientrare Oukhadda a destra e Ponsi traslocherà a sinistra ma per il resto ampia fiducia a chi la fiducia se l’è guadagnata proprio in assenza di Gerli. E parliamo di Duca, il cui ruolo sarà nuovamente fondamentale nel centrocampo con Palumbo e Magnino, tenendo inoltre conto che trattasi di unico giocatore con quelle caratteristiche di strappo che solo Gerli aveva in quel reparto. Poi, da Tremolada a Falcinelli, con Manconi a completare il terzetto, nient’altro cambierà.

Se Modena non sorride per l’infermeria ancora piena, Reggio non può ugualmente godersela. Anche Nesta è alle prese con i problemini di stagione che hanno colpito proprio due giorni fa in allenamento Cigarini e Kabashi, due pedine non banali nell’undici titolare granata, senza considerare che nemmeno Gondo sarà della partita. D’altra parte, rientrano Pettinari e Romagna che Nesta non aveva potuto utilizzare da qualche tempo. Derby incerottato, dunque. E, solitamente, a questo punto potrebbe toccare ad un nome insolito essere l’uomo del destino, da una parte o dall’altra. Con voglia di essere determinanti ci sono l’ex Manconi (20 presenze a Reggio tra il 2016 e il 2017) e chissà che a gara in corso non possa essere importante anche un altro ex, ovvero Guiebre, autore di una delle reti (l’altra è a firma Cauz) che valsero la promozione alla Reggiana a Olbia lo scorso aprile.

Alessandro Troncone