Gerli e Strizzolo tra i più lucidi Tremolada, ghiotta opportunità

GAGNO 5,5 Non ha colpe specifiche sulla rete decisiva di Cerri, ma in generale non gioca una partita con quella sicurezza che ha sempre mostrato, vedi un paio di uscite da brividi, soprattutto una nella ripresa.

OUKHADDA 6 Lotta fino alla fine con grande caparbietà, giocando una seconda frazione di gara in cui lotta su ogni pallone facendo guadagnare metri alla squadra.

DE MAIO 5 D’accordo, ha l’attenuante che non vedeva il campo da mesi, ma al Sinigaglia ne combina più di una. Sulla rete decisiva sale male e tiene in gioco Cerri, poi in più di un’occasione va in affanno sugli attaccanti lariani. Ha anche un’occasione per il pari, ma il suo colpo di testa esce di poco.

PERGREFFI 6 Fa il suo, giocando come sempre con buon senso della posizione e senza soffrire troppo gli attaccanti del Como.

PONSI 5,5 Inizia la gara con poca tranquillità, poi si riprende e tra le altre cose è suo il cross per la traversa di Falcinelli. Nella ripresa più di un traversone impreciso.

MAGNINO 6 Solita gara di quantità a centrocampo, che continua nonostante subisca un giallo ‘esagerato’ che lo costringerà a saltare la gara di sabato con il Pisa. (16’ st Duca 5,5 Ci mette corsa e buona volontà, ma non riesce a dare la svolta giocando con imprecisione più di un pallone).

GERLI 6,5 La sua partita nel traffico del centrocampo lariano non è semplice, ma rimane lucido nonostante venga ‘massaggiato’ alle caviglie dagli avversari con una certa sistematicità. (32’ st Mosti sv Si fa notare solo per un traversone fuori misura). ARMELLINO 5,5 Anche a lui non manca la generosità in mezzo al campo, ma si vede poco quando è il momento di portare su palloni. (32’ st Poli sv Va a sistemarsi davanti alla difesa nell’assalto finale dei gialli provando a dare ordine, e non perdendo comunque palloni).

TREMOLADA 5.5 La ghiotta occasione fallita in avvio di partita, va ad incidere sulla valutazione di una partita nella quale tocca diversi palloni in fase offensiva, cercando sempre il dialogo con l’attaccante di riferimento, a volte però con giocate che potevano essere più semplici. (26’ st Giovannini 5,5 Ci prova, ma non riesce ad entrare in partita come in altre occasioni, sprecando malamente un contropiede tre contro tre che poteva fare male agli avversari).

FALCINELLI 6,5 Sfortunato quando di testa colpisce il legno sul cross di Ponsi. Gioca la sua solita gara di sacrificio. Il Var giustamente gli abbuona un rosso inesistente sventolatogli in faccia frettolosamente da Rutella.

STRIZZOLO 6,5 La sua tecnica abbinata alla grande fisicità mette in difficoltà la difesa lariana in più di un’occasione. Offre a Tremolada un pallone d’oro che il numero 10 canarino si fa respingere da Gomis. Colpito alla caviglia, esce dopo un’ora di gioco. (16’ st Bonfanti 5 E’ vero che entra in un frangente difficile ma a parte un colpo di testa nel recupero si vede poco. Egoista nel frangente in cui decide di fare da solo anziché servire il libero Falcinelli).

Alessandro Bedoni