Gerli fino al 2026: "Ripagherò questa fiducia"

Fabio Gerli, fino al 2026. Eccolo qui uno degli annunci ufficiali anticipati da Matteo Rivetti ad inizio settimana, dopo capitan Pergreffi il Modena sceglie di affidarsi al suo regista anche per le prossime tre stagioni. Uno della ’vecchia guarda’, uno di quelli arrivati nella gestione Sghedoni e che ormai sente la maglia canarina sulla pelle: "Sono molto felice di indossarla fino al 2026, ringrazio la società e il direttore per la fiducia e cercherò di ripagarla sul campo. In questi anni è stato bello rivedere la felicità della gente allo stadio, siamo riusciti a riportare le famiglie e tanti bambini alle nostre partite dopo l’anno di Covid, abbiamo creato tanto entusiasmo e questo ci fa tanto piacere. Insieme a Pergreffi, Narciso, Gagno, abbiamo creato un bel gruppo, è stata scritta la storia l’anno scorso e vorremmo costruire qualcosa di più grande, anche se ora siamo concentrati sul presente. Tra quanti anni mi vedo in serie A? Beh.. non importerebbe l’età, che sia a 28 o a 34. Intanto vorrei vedermici in A, prima di tutto, a che età non importa". A proposito di presente, c’è il Palermo domani: "Ci distanzia un solo punto – ha continuato – abbiamo in parte invertito il trend con il Pisa ma ci serve continuità. Infortuni? Non cerchiamo mai alibi. Sicuramente non è stato un fattore positivo ma abbiamo perso un paio di partite immeritatamente, pensiamo alle prossime. Poli? Ci stava dando una grossa mano, in termini di esperienza che di presenza in campo. Speriamo rientri presto". Di Poli ha parlato anche il direttore sportivo Davide Vaira, proprio a margine dell’annuncio del rinnovo di Gerli: "Gli mandiamo un grande abbraccio – ha detto il ds – lo merita, ci stava dando tanto. Ci stringiamo intorno a lui, col cuore. Per quanto riguarda il rinnovo di Gerli, lo annunciamo con orgoglio, è una storia che continuerà ancora per tanto ed è un punto di partenza credo. È il terzo o quarto contratto che stipulo con lui, sono ormai quasi 8 anni che siamo insieme compresa l’esperienza di Siena. Il rinnovo è meritato. Per me può essere considerato tra i 5 migliori centrocampisti del campionato".

Positicipo. La Lega di B ha, nel frattempo, annunciato che dopo la sosta il Modena tornerà in campo domenica 2 aprile e non più sabato 1 aprile come da calendario. I canarini affronteranno al ’Braglia’ alle ore 16:15, perchè Perugia-Frosinone è stata a sua volta anticipata a sabato 1 aprile, in quanto gli umbri dovranno recueperare il 5 aprile la gara con la Reggina rinviata la scorsa settimana.

Alessandro Troncone