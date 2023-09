Ghiddi imprendibile. Oro ad Alfedena

La mass start a tecnica libera ha concluso la bellissima tappa della Coppa Italia NextPro di skiroll ad Alfedena (AQ) in Abruzzo. Grande partecipazione dagli sci club dell’Appennino, giunti in massa con i propri giovani: tra di essi ovviamente l’Olimpic Lama. La sfida domenicale è partita per i senior da località "Scontrone" per risalire e passare, circa a metà gara, per il centro di Alfedena e proseguire altri cinque chilometri. A vincere tra i senior sono stati Matteo Tanel e Anna Maria Ghiddi. L’altoatesino del Team Robinson si è imposto a seguito di un bell’attacco nel finale che gli è valso il successo su Riccardo Lorenzo Masiero (Valdobbiadene) e il leader della Coppa Italia Riccardo Munari (Valdobbiadene), che ha mantenuto la testa della classifica generale. Senza storia la competizione femminile, nella quale la Ghiddi ha preso il largo fin dai primi metri. Nella 10 km, le donne partivano insieme agli uomini e l’emiliana dell’Olimpic Lama è rimasta addirittura nel gruppo maschile ancora al passaggio di metà gara dentro Alfedena, staccando le altre donne. Ampio quindi il margine di vantaggio per una Ghiddi che ora riapre anche il discorso classifica generale della Coppa Italia, con l’obiettivo di chiudere la stagione facendo filotto. Alle sue spalle un’ottima Paola Beri (Nordik Ski Valsassina), brava a tersi alle spalle la giovane Maria Angelaccio (Capracotta).

a. t.