Giacobazzi a Cesena contro la capolista

La 9ª di Serie B porta il Giacobazzi Modena a Cesena (14,30) per lo scontro sul campo della capolista Romagna, a +5 in classifica, mentre gli Highlanders Formigine ultimi giocano a Siena. "E’ una partita importante – spiega il capitano Enrico Michelini – da affrontare con serenità e senza troppa pressione, che piuttosto dovrà essere sulle loro spalle, come primi della classe e padroni di casa. La partita con Siena ci ha fatto ritrovare quella fiducia che ci era venuta a mancare nelle ultime domeniche, confermando quello che già si vedeva in allenamento". Le altre gare: Rugby Pieve-Colorno B, Jesi-Bologna Rugby, Lions Amaranto-Firenze, San Benedetto-Gubbio. Classifica: Romagna 37, Bologna, Giacobazzi 32, Colorno B 27, Rugby Pieve 23, Jesi 20, Cus Siena, San Benedetto 19, Gubbio 17, Lions Amaranto 10, Firenze 4, Highlanders 1.