Giacobazzi a Gubbio,. Formigine a Jesi

Doppia trasferta per Modena e Formigine nella 7^ giornata di Serie B (14,30). Il Giacobazzi scivolato al 3° posto e che non vince da 2 gare gioca sul campo del Gubbio, gli Highlanders ultimi (un solo punto) viaggiano a Jesi. "Gubbio è l’occasione per ritrovare quella sicurezza che ci è venuta a mancare dopo la sconfitta di Bologna – spiega Chris Flores, terza linea del Giacobazzi – con San Benedetto abbiamo concesso troppo nelle fasi statiche, abbiamo commesso degli errori che non ci possiamo permettere. Non possiamo essere soddisfatti".