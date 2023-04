Giacobazzi a Siena per provare a suonare la settima

Trasferta toscana oggi alle 15,30 nella penultima giornata di Serie B per il Giacobazzi Modena (riposano gli Highlanders Formigine), atteso sul campo del Cus Siena. Il quindici di coach Rovina cerca la settima vittoria di fila contro i senesi penultimi, per proseguire la rincorsa al Viadana capolista avanti di 3 punti. "L’ennesimo duello da affrontare con l’attenzione: la partita di Siena sarà questo e l’approccio deve essere lo stesso delle ultime gare, senza pensare alla distanza che c’è in classifica – spiega Cristian Operoso, tallonatore biancoverdeblù – mancano 4 turni e a -3 perché non dovremmo credere alla promozione?". Le altre: Firenze-Bologna, Imola-an Benedetto, Viadana B-Lions Amaranto, Jesi-Florentia. Rip. Formigine. Classifica: Viadana B 75, Giacobazzi 72, Florentia 71, Bologna 59, Firenze 50, Jesi 26, UR Highlanders 25, Lions Amaranto 24, San Benedetto 21, Cus Siena 18, Imola 7.