Giacobazzi a valanga su Jesi, domenica a Viadana il big match per il primato

Un Giacobazzi mai sazio saluta il suo pubblico nella penultima giornata di B con l’ottava vittoria di fila e un clamoroso 75-0 su Jesi che mantiene i biancoverdeblù a -3 dal Viadana capolista in attesa del big match di domenica in Lombardia. Brutto ko interno 20-31 invece per gli Highlanders Formigine contro il fanalino Imola. A Collegarola non c’è mai gara, al 2’ prima maul vincente chiusa da Malisano, 6’ più tardi un’azione in fotocopia porta alla marcatura di Operoso. Al 17’ l’arcobaleno disegnato col piede da Esposito è recuperato in area di meta dallo stesso mediano di mischia che firma il tris, poi al 21’ è Morelli a calare il poker e al 24’ Trotta dopo una corsa di 40 metri fa 33-0. Nella ripresa dopo 20 secondi meta di Flores, al 43’ Venturelli approfitta della mancata presa di un giocatore jesino su un grabber di Trotta per schiacciare l’ovale in meta. Al 60’ l’Under 19 Musajo mette a segno una doppietta in 5’. Nel finale arrivano la decima e l’undicesima meta firmate da Assandri e da Draghicchio, entrambe trasformate da capitan Enrico Michelini, che chiude la sua giornata alla piazzola con un convincente 1011.

Le altre del 20° turno: Lions-Firenze 9-12 (1-4), San Benedetto-Cus Siena 24-17 (4-1), Bologna-Viadana B 9-29 (0-5). Riposa: Florentia. Classifica: Viadana B 85, Giacobazzi 82, Florentia 76, Bologna 63, Firenze 55, San Benedetto, Jesi 26, Highlanders, Lions 25, Cus Siena 19, Imola 17.