Giacobazzi, crash test contro il Colorno

Arriva alla terza giornata il primo vero crash test stagionale per il Giacobazzi Modena capolista ancora a punteggio pieno. Allo stadio "Zanetti" alle 15,30 è atteso il Colorno, una delle squadre con maggiore potenziale del girone. Altro derby per gli Highlanders Formigine, di scena sul campo del Bologna. "La gara con Firenze è stata importante per rimodulare i sistemi di gioco dopo l’infortunio di Michelini e correggere gli errori nel debutto con i Lions - spiega Rocco Assandri, utility back biancoverdeblù – il primo vero banco di prova sarà con Colorno, una partita di livello decisamente più alto, da affrontare con la necessaria concentrazione, con ordine e la testa giusta. Colorno è squadra giovane, preparata atleticamente e ambiziosa, in queste gare la differenza la fanno i dettagli". Le altre gare: Romagna-Cus Siena, Rugby Pieve-Jesi, UR San Benedetto-Firenze, Gubbio-Lions Amaranto. Classifica: Bologna, Romagna, Giacobazzi 10, Jesi 9, UR San Benedetto, Cus Siena 6, Colorno B 5, Gubbio 4, Highlanders 1, Rugby Pieve, Firenze, Lions Amaranto 0.