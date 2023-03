Giacobazzi di scena a Livorno Sfida salvezza per Formigine

Torna la Serie B di rugby con le due modenesi in campo alle 14,30 nella 16esima giornata. Mentre gli Highlanders Formigine giocano in casa una cruciale sfida salvezza con San Benedetto che li precede di 3 punti, il Giacobazzi Modena viaggia a Livorno sul campo dei Lions, penultimi al pari dei formiginesi, per provare ad accorciare dalle prime due della classe. Il derby di Firenze fra la Florentia seconda a +4 e il Firenze potrebbe agevolare la rincorsa della squadra di coach Rovina, ma per i biancoverdeblù non è tempo di fare calcoli, come precisa il centro Pietro Trotta: "Ci sono 30 punti ancora disponibili e dobbiamo provare a fare il massimo, a partire da Livorno. Dopo i ko con Viadana e Florentia – spiega Trotta – c’è stato il rischio di staccare la spina, invece il gruppo è stato forte e ora che abbiamo ritrovato continuità nei risultati anche l’entusiasmo è tornato quello di inizio stagione. Ci aspettano partite in campi complicati".

Le altre: Florentia-Firenze, Bologna Rugby-Cus Siena, Viadana B-Jesi. Riposa: Imola.

Classifica. Viadana B 65, Florentia 62, Giacobazzi 58, Bologna Rugby 44, Firenze 43, Jesi 26, UR San Benedetto 19, Highlanders, Cus Siena, Lions Amaranto 16, Imola 7.