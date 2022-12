Giacobazzi, il filotto di vittorie è da primato

di Riccardo Cavazzoni

Cresce ancora il Top Volley Club, il trofeo virtuale de Il Resto del Carlino, che premia la squadra modenese di pallavolo con la miglior media puntipartite ottenuta conteggiando le gare giocate nell’anno solare che si sta concludendo: saremmo all’edizione numero venti, se non fosse che nel 2020 non è stato assegnato per il Covid, e quindi ad aggiudicarsi la diciannovesima edizione, è una vecchia conoscenza, la Giacobazzi Vini Nonantola.

La squadra rossoblù torna sul podio a distanza di otto anni dal secondo posto dell’annata 2014, chiusa alle spalle della scomparsa Trascar S.Prospero, ma sono tanti i buoni piazzamenti della squadra nonantolana, che ha una lunga tradizione nei tornei regionali, ed una bella avventura in B2 Nazionale nella stagione 200506, tanto da farne la terza in classifica, tra le società in attività. Dopo tante annate spesso in lotta per la promozione, nella stagione 201718 a Nonantola decisero di prendersi una stagione di pausa, per poi ripartire due anni dopo in serie D, con un progetto nuovo, tutto basato su giocatrici prodotte dal vivaio, che pian piano, stagione dopo stagione, è arrivato quest’anno a dominare il lotto delle squadre modenesi, con una seconda parte di 2022 in cui sono arrivate le undici vittorie consecutive da tre punti, che hanno fatto la differenza.

Alle spalle della Giacobazzi si conferma l’Hidroplants Soliera 150, che scala una posizione rispetto al 2021, confermando le dichiarate ambizioni di promozione in B2 della squadra di Lazzaretti, sfuggita due anni fa, mentre al terzo posto riappare, dopo cinque anni, la Sanmichelese Volley, che dopo aver dominato la D nella passata stagione, sta facendo bene anche in C per rinverdire i fasti che la portarono fino in B2 nella stagione 201617, prima di ritirarsi, e ripartire dopo il Covid. Curiosamente tutta la Top Five è al femminile, con l’EdilCam Cavezzo al quarto posto, una posizione in più rispetto al 2021, e la Mondial Texcart Carpi al quinto, che compie anche il miglior salto in avanti, guadagnando 21 posizioni. Femminile anche il gambero dell’anno, con la Zerosystem Tieffe S.Damaso che paga lo storico approdo in B1, passando dal 9°, al 39° posto in graduatoria. In tutto sono 53 le squadre classificate, su di un totale di ben 59 squadre modenesi, nuovo record assoluto.