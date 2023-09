Giacobazzi, Lions Amaranto all’esordio

Sarà Lions Amaranto il primo avversario del Giacobazzi per la stagione 20232024. Il calendario del girone 2 della serie B, diramato dalla Federazione Italiana Rugby, vede il debutto della squadra di coach Andrea Rovina domenica 8 ottobre nell’impianto di casa di Collegarola, mentre la prima trasferta sarà il 15 ottobre sul campo del Firenze Rugby. Alla terza giornata subito un big match per i biancoverdeblù, attesi dalla sfida interna con la Cadetta del Rugby Colorno (22 ottobre), poi sarà derby a Formigine con gli Highlanders (29 ottobre). Il 5 novembre il campionato osserverà la prima sosta, per riprendere domenica 12 novembre quando Modena giocherà in trasferta sul difficile campo del Bologna Rugby. Il campionato biancoverdeblù proseguirà tra San Benedetto in casa (19 novembre), Gubbio in trasferta (26 novembre) e Cus Siena di nuovo a Collegarola (10 dicembre), l’ultima del 2023 sarà l’attesa sfida di Cesena col Romagna RFC, neo retrocessa dalla A (17 dicembre). Il nuovo anno si aprirà il 14 gennaio allo stadio Luciano Zanetti con la sfida al Rugby Jesi, il 21 gennaio la trasferta a Pieve di Cento manderà in archivio il girone di andata.