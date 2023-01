"Giacobazzi oltre le aspettative"

La sconfitta di fine 2022 nel big match con Viadana non ha intaccato una prima parte di stagione eccellente per il Giacobazzi Modena, andato al riposo del campionato di Serie B in vetta a +2 sui mantovani con 9 vittorie in 10 gare in vista del debutto del 29 gennaio sul campo del Florentia.

"Ad inizio stagione l’ambizione era di stare tra le prime tre – spiega il presidente Enrico Freddi, foto a destra – e i ragazzi stanno andando oltre le aspettative. Stiamo iniziando a raccogliere i frutti di un progetto iniziato diversi anni fa, fondato sullo sviluppo del settore giovanile e sulla volontà di costruire una squadra con una forte identità. I giocatori che arrivano dall’Under 19 si integrano in fretta: non so se basterà per la serie A, ma il Modena ha dimostrato di avere le carte in regola per restare in alto". Tante soddisfazioni stanno arrivando anche dal settore giovanile. "Essere con l’Under 19 tra le prime 20 d’Italia – precisa Freddi – è un grande risultato, che condividiamo col Rugby Carpi, con cui abbiamo iniziato una collaborazione. L’Under 17 è la categoria che ha sofferto maggiormente il lockdown, quella dove i numeri sono calati maggiormente insieme all’Under 15, ma entrambe si stanno ricostruendo. L’Under 13 da quest’anno è una categoria di passaggio, si gioca a tutto campo e non è più assimilabile al minirugby, e la sperimentazione sembra funzionare. Anche nelle categorie del minirugby si sta tornando alla normalità: il ritiro a Cesenatico di settembre è stato un bellissimo momento per fare gruppo".