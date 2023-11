Giacobazzi, pari beffardo. Il Formigine è ultimo

Sfugge sull’ultima azione della partita la vittoria al Giacobazzi che si fa fermare sul 19-19 dal San Benedetto, mentre gli Highlanders Formigine cedono ancora 17-39 al Pieve e sono ultimi. La Giacobazzi la sblocca subito con la meta di Operoso poi si va al riposo sul 12-12. Nella ripresa con l’orgoglio Modena si riporta in vantaggio: la mischia carica da posizione centrale e trova la marcatura con Musajo, con Assandri a regalare anche i due punti della trasformazione. Poi la beffa: la ripartenza dell’ala ospite Castelletti trova mal posizionata la linea modenese e Di Bartolomeo non sbaglia per il 19-19. Le altre della 6ª g.: Colorno B-Romagna 24-24 (3-3), Bologna Rugby-Gubbio 40-7 (5-0), Firenze-Cus Siena 10-6 (4-1), Lions Amaranto-Jesi 20-17 (4-1). Cl.: Romagna 28, Bologna Rugby 26, Giacobazzi 22, Colorno B 18, Rugby Pieve 16, San Benedetto, Jesi 14, Gubbio 13, Cus Siena 10, Lions Amaranto 9, Firenze 4, Highlanders 1.