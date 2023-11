Giacobazzi, scontro ad alta quota. Formigine cerca punti nella Marche

Nella 5^ giornata di B scontro d’alta quota per il Giacobazzi Modena secondo, atteso (14,30) sul campo del "Bonori" dal Bologna terzo a -3, mentre gli Highlanders Formigine penultimi cercano punti a San Benedetto del Tronto. L’obiettivo degli uomini di coach Rovina è proseguire il cammino quasi perfetto di questo inizio campionato – 4 vittorie in 4 partite e 19 punti sui 20 disponibili –, ma la trasferta felsinea è l’ostacolo più difficile proposto finora dal calendario. "Bologna è costruita per la A – spiega Antonio Mannato, coach della mischia biancoverdeblù – una delle più forti del girone, con una mischia rodata e di esperienza: è logico aspettarsi una partita fisica e molto combattuta. Ce la vogliamo giocare alla pari e provare a vincere". Le altre: Romagna-Firenze, Rugby Pieve-Lions Amaranto, Gubbio-Colorno B, Jesi-Cus Siena.