Gialli a Fanano poi si parte per Dimaro

La programmazione estiva è già piuttosto delineata. Per i tifosi del Modena è partito il conto alla rovescia verso l’inizio ufficiale della prossima stagione, indicativamente manca circa un mese al raduno allo stadio ’Braglia’ della truppa canarina.

Intorno al 15 di luglio partirà la spedizione in Appennino, a Fanano, luogo ormai di ritrovo fisso per l’estate modenese, al campo ’Lotta’. Lì, il Modena rimarrà per una decina di giorni, tra il 24 e il 25 luglio le ultime sgambate e poi il navigatore satellitare sarà impostato su Dimaro.

E questa è una novità, nel luogo in cui qualche settimana prima svolgerà la prima parte della sua preparazione estiva il Napoli campione d’Italia (ma non è prevista, al momento, alcun incrocio amichevole). In Trentino il Modena rimarrà più o meno per un’altra settimana, tra la fine di luglio e gli inizi di agosto per poi tornare in città e preparare l’esordio ufficiale in Coppa Italia.