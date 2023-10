Sarà Luca Baraldi l’ospite della puntata di questa sera di ’Gialli di Sera’ che andrà in onda alle 21.30 su Trc.

Baraldi, modenese, amministratore delegato della Virtus Basket Bologna, è considerato come uno dei più importanti manager Italia in ambito sportivo e interverrà direttamente nel corso della puntata. Con Baraldi ci sarà anche il suo ex compagno di squadra ai tempi delle giovanili del Modena, ovvero Marcello Teggi.

Collegamento esterno con la Planetauto di Modena.