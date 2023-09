Gialli di Sera su Trc con inizio alle 21,30. Ospiti Antonio Torroni e Pier Francesco Pivetti

Nuovo appuntamento su Trc con Gialli di Sera la trasmissione dedicata al Modena calcio in onda stasera alle 21.30. Tra gli ospiti in studio l’ex canarino, il difensore Antonio Torroni (192 gare in gialloblù, protagonista della promozione in B con allenatore Mascalaito) e l’allenatore Pier Francesco Pivetti. Collegamento in esterna con la Vetreria Grazi dove saranno presenti storici tifosi del Modena.