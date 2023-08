Gialli, Mosti all’Entella Vendute oltre 300 maglie

Ferragosto o no, il Modena sta continuando a lavorare con i ritmi da settimana ‘tipo’. Sono tornati definitivamente in gruppo Oukhadda e Ponsi, rimane out il solo Bozhanaj che è comunque sulla via del recupero. Come noto il Modena non sarà in campo sabato nella prima giornata di B (il calendario le ha riservato la ormai famosa ‘X’, ovvero Brescia o Reggina, lo sapremo il 29 agosto) e quindi i canarini faranno un allenamento congiunto, a porte chiuse, a Verona contro la Virtus Vecamp, formazione che milita in Lega Pro.

MERCATO Nicola Mosti si può considerare un calciatore dell’Entella. Il Modena e la società ligure (che ha sorpassato il Cesena) hanno trovato un accordo per un prestito con diritto di riscatto, e ieri sera il giocatore è partito alla volta di Chiavari per le visite e la firma del contratto. Ancora nessuna novità per Armellino, che registra l’interesse di Avellino, Lecco e Triestina, ma ancora nulla di concreto. Per quel che riguarda Baroni, si sono fatte aventi in queste ultime ore Pro Vercelli e Juve Stabia.

Intanto ad oggi soo state vendute oltre 300 nuove maglie. Sono numerose in particolare le richieste anche dall’estero: nelo specifico, Francia, Polonia, Germania, Austria e Stati Uniti.

a.b.