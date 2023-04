Gialli, ora la palude fa paura: bisogna vincere

Le prime parole di Tesser alla vigilia hanno, testualmente, recitato: "Importante come il Modena deve arrivare a questa partita", sottolineando le insidie e la fiducia che allo stesso tempo i canarini non possono non mettere in campo. Questo, prima dei risultati maturati nella giornata di serie B. Il "come" il Modena deve arrivare allo snodo fondamentale con il Cittadella è accentuato ancor di più dalla classifica che ora si legge e che emette un tema ormai evidente: i gialli sono concretamente rientrati nella super bagarre per la permanenza in B. Le vittorie di Cosenza e Venezia, il pari del Perugia (prossimo avversario del Modena) con il Frosinone hanno accorciato le distanze e Tesser e i suoi si ritrovano con soli tre punti di vantaggio dai playout, a tre punti proprio dal Cittadella che con un colpaccio al "Braglia" manderebbe lo stadio modenese nello sconforto totale. Ecco perché l’allenatore ha scelto la strada della tensione buona, giusto pensare che si sia di fronte ad un appuntamento molto importante ma guai a caricare troppo le energie perché il rischio di ottenere l’effetto contrario è dietro l’angolo, soprattutto contro un avversario come questo, spesso imprevedibile e dotato di buona corsa nella fase di non possesso. C’è qualche buona notizia dall’infermeria, non buonissima ma buona. Tornano tra i disponibili Ionita, Ferrarini e Diaw, il loro minutaggio è decisamente scarso, perlomeno Tesser avrà qualche soluzione in più in panchina a gara in corso, pecca dell’ultimo periodo di emergenza. Ancora out Cittadini, naturalmente Bonfanti. Forse, viste le condizioni non ottimali di Ponsi, l’unica modifica rispetto a Palermo potrebbe essere la titolarità di Renzetti sulla sinistra, mossa che consentirebbe al Modena di avere la possibilità di costruire dal basso con una qualità migliore grazie al piede dell’ex Chievo. Silvestri e Pergreffi al centro, Oukhadda più di Coppolaro a destra. Magnino con Gerli e Armellino, poi Falcinelli e manco a dirlo la coppia composta da Tremolada e Strizzolo, i due giocatori al momento che meglio stanno nella rosa di Tesser, per numeri e qualità. A loro ci si affida per i gol, ma il Modena dovrà preoccuparsi soprattutto di non farsi bucare dietro come già capitato troppe volte. Perché, senza eccessivi giri di parole, la partita di oggi è momento chiave del campionato. Non per retorica, lo è più di ogni altro perchè si entra nella fase più dura e ogni risultato può essere conquista o rimpianto, a pochi passi dalla bandiera a scacchi.

Alessandro Troncone