Gialli, pareggio scialbo: la svolta non c’è

Modena (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti (81’ Ponsi); Magnino, Gerli, Armellino (81’ Duca); Tremolada (72’ Giovannini), Falcinelli; Strizzolo (68’ Diaw). A disp.: Seculin, Ferrarini, Mosti, Ionita, De Maio, Panada, Coppolaro. All.: Tesser

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Perticone, Frare, Giraudo; Vita (67’ Asencio), Branca (67’ Pavan), Mastrantonio (59’ Carriero); Crociata; Maistrello (80’ Varela), Antonucci (80’ Magrassi). A disp.: Maniero, Del Fabro, Embalo, Donnarumma, Mattioli, Danzi. All.: Gorini

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Ammoniti: Frare, Vita, Branca, Magrassi, Crociata, Diaw Angoli: 9 a 3. Recupero: 1’ p.t., 4’ s.t.. Spettatori: 10.418.

Non esattamente il risultato che possa tranquillizzare le acque. Acque turbolente, inutile negarlo, di una lotta per mantenere la categoria nella quale il Modena è tornato ad essere attore avendo buttato via il bel gruzzoletto accumulato ad inizio 2023. Il pari a reti bianche di ieri non sposta nulla. Certo, "fa classifica", ma allunga la scia di risultati altalenanti: nelle ultime 6 partite la squadra di Tesser ha portato a casa appena 4 punti e se uno volesse, aritmeticamente, proiettare questo dato al futuro vien da sé che sia arrivato davvero il momento di indossare l’elmetto se non si vuol rischiare il peggio. Che il Cittadella fosse avversario scorbutico, non era una notizia. La tattica dei veneti prevedeva il blocco dei pensieri di Gerli e una serrata lotta per la conquista della seconda palla a centrocampo, nel primo tempo ha funzionato, nel secondo gli ospiti sono calati ed è lì che il Modena non ha saputo esser pungente. Trovare il gol al 22’, momento chiave della partita dei canarini, avrebbe cambiato ogni carta sul tavolo. Magnino prima, Silvestri e Falcinelli poi, hanno trovato un prodigioso Kastrati ma in qualche modo il Modena deve rimpiangere il fatto di non esser riuscito a concretizzare almeno una delle due situazioni. Anche perchè, dieci minuti più tardi, Antonucci ha la colossale chance di dare un colpo non da poco a Gagno, calciando a lato a tu per col portiere un tiro che era apparso più difficile da sbagliare che non da insaccare. Tremolada è in una buona giornata, Strizzolo non è quello di Palermo ma sfiora comunque il gol nella ripresa con una conclusione deviata che sibila il palo. Il Modena calcia tanto dalla bandierina (9 volte) ma questo si conferma tallone d’Achille, pur sapendo che dettagli come questo possono cambiare le sorti di una partita e non solo.

Al Cittadella non resta che arroccarsi dietro, nonostante gli ingressi di Diaw e Giovannini, Tesser non riesce a dare la scossa che avrebbe sperato ai suoi. Una piccola scossa (metaforicamente parlando) la concede Gagno nel recupero uscendo dall’area con l’intenzione di anticipare Magrassi, il quale cade a terra a seguito di un contatto non giudicato tale dal direttore di gara: l’episodio fa infuriare il ds del Cittadella Marchetti, espulso dalla panchina. Ora, un punto non si butta mai via, ci mancherebbe altro. Ma resta quella sensazione di preoccupazione, se così possiamo chiamarla. Il calendario mette di fronte avversari e partite di difficile pronostico e dal rischio elevatissimo.

Alessandro Troncone