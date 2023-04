Gialloblù agli ottavi Ora dovranno incontrare il Milan

Continua la bella avventura dei canarini Under 15, allenati da Mirko Martinelli. Nell’ultimo fine settimana, nella gara secca playoff che i ragazzi del Modena hanno saputo conquistare in regular season chiudendo al quarto posto, l’1-0 al Napoli ha garantito il passaggio del turno e l’approdo agli ottavi di finale. Il prossimo avversario sarà il Milan, allenato da Roberto Bertuzzo, secondo classificato nel girone B dietro l’Inter. Gara di andata il 7 maggio in casa, ritorno il 14 maggio al centro sportivo Vismara di Milano, entrambe con fischio d’inizio alle ore 11. I ragazzi di Martinelli riprenderà gli allenamenti quest’oggi e nel fine settimana saranno impegnti in un allenamento congiunto con i pari età del Colombaro per preparare il delicato doppio incontro con i rossoneri. "La passione con la quale i nostri ragazzi stanno affrontando questa stagione è la nostra forza", ha detto l’allenatore. Nel corso della stagione (10 vittorie, seconda miglior difesa) due giovani, Alex Perta e Antonio Caiazzo, erano stati convocati anche dalla Nazionale Under 15 a Coverciano per uno stage con la maglia azzurra, altro segno dell’ottima annata della categoria guidata da Martinelli.