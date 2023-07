Gialloblù sulle cime della Val di Sole Prime sgambate, domani li aspetta il Toro

DIMARO (Tn)

È arrivato in perfetto orario, secondo la tabella di marcia del team manager Nazario Pignatti, intorno alle 12:30. Il pranzo, il riposo nell’albergo che ha ospitato il Napoli fino a qualche ora prima e la prima sgambata al centro sportivo di Dimaro. È iniziata cosi l’avventura in Val di Sole del Modena di Paolo Bianco, con un programma certosino e preciso, con una rosa di 30 giocatori a disposizione. Durante l’allenamento (iniziato alle 17) il tecnico ha proseguito sulla strada intrapresa a Fanano, ovvero quella del 4-3-1-2, provato a ripetizione con esercitazioni a tutto campo e con diverse possibilità sul taccuino. Quella più evidente, vede Tremolada giostrare le azioni sulla trequarti, gli attaccanti avanti a lui ruotano ma non si scappa da quella che è la filosofia: ricerca della profondità, libertà alla fantasia delle punte e centrocampisti che sono parte integrante della fase offensiva. Dopo una prima parte dedicata alla preparazione atletica il gruppo è stato diviso in due: una parte con Bianco e una con Bruno e Pensalfini, poi la partitella finale davanti a circa una ventina di tifosi giunti da Modena e che rimarranno qui per i prossimi giorni. Saranno anche a Pinzolo, dove il Modena domani affronterà in amichevole il Torino alle ore 15.

A tal proposito, quest’oggi raggiungerà la squadra il presidente Carlo Rivetti e sarà al suo seguito fino al termine del match coi granata. Il Modena si preparerà poi per un’ultima amichevole ufficializzata ieri con la Dinamo Tirana il 3 agosto alle ore 17 al centro sportivo di Dimaro. Tanti sortisi tra i più sorridenti ci sono sempre Tremolada, Gerli, Gagno e Ponsi ad esempio. Clima sereno e grande dedizione al lavoro nel corso della seduta d’allenamento. Il Modena ha raggiunto la Val di Sole con lo spirito giusto, da oggi al via le doppie sedute perche l’estate è entrata nella sua fase clou. A Dimaro, per le vie del paese, si respira ancora un po’ di aria partenopea, a dire il vero. Colpa o merito degli striscioni e degli scudetti ancora appesi sia al di fuori del centro sportivo che sui balconi delle case. Ma il Modena ha portato il suo entusiasmo in un ambiente che ha il sapore di ritiro da squadra di livello, lontano dal caldo della città e lontano dalle pressioni. A Dimaro cè anche il direttore sportivo Davide Vaira. Maggioni è ufficialmente del Mantova, nelle prossime ore toccherà a Piacentini e Ogunseve lasciare i gialli seppur formalmente lo abbiano già fatto. Il Cesena vorrebbe fare il bis ma il difensore piace anche al Padova.

Alessandro Troncone