Giani e il traguardo della Valsa Group "Il secondo posto sarebbe incredibile"

di Alessandro Trebbi

La vigilia è di quelle importanti, da vivere tra la tensione del match che conta tantissimo per mantenere il secondo posto e l’incertezza dettata dalla sospensione di Ngapeth, che domani sarà in tribuna per rientrare mercoledì contro il Pge Skra Belchatow in Coppa Cev. Toccherà allora a Tomas Rousseaux non far sentire la mancanza del fuoriclasse francese, "per una prima volta in stagione nella quale saremo senza di lui" puntualizza Andrea Giani, tecnico di una Valsa Group che contro la Vero Volley Monza domenica vuole comunque confermare il secondo posto per andarsi a giocare tutto a Trento la settimana successiva.

Giani, che match sarà quello con Monza, senza Ngapeth in rosa?

"La partita è importantissima per la nostra classifica, contro una squadra tosta. In più giocheremo senza Ngapeth, lo sanno i nostri avversari e lo sappiamo noi. Sarà un banco di prova per Rousseaux nella sua prima uscita da titolare e testeremo con mille punti interrogativi la squadra senza Earvin. Ma visto quello che abbiamo fatto finora non ci poniamo limiti, dovremo essere bravi a risolvere le magagne che ci si presenteranno durante la partita".

Arrivare secondi è importante anche per evitare Piacenza nei quarti di finale?

"Visto quello che abbiamo fatto fino a oggi ci teniamo ad arrivare secondi. Non tanto per l’abbinamento ai playoff, ma per far culminare con un bel risultato questa stagione, per la squadra e i giocatori il secondo posto sarebbe un risultato eccezionale". Le voci di mercato si accavallano in questi giorni. Quanto possono condizionarvi?

"Intanto nello sport bisogna vivere il presente. Vale per me, vale per la società e vale per i giocatori, buttare la palla in avanti oggi non ha senso. Un po’ di tempo fa ho parlato con la squadra".

In che termini?

"Dicendo ai ragazzi che il mercato fa parte della nostra vita e della nostra carriera ma non deve per nulla influenzare il quotidiano. Sarebbe un peccato perdere tutte le cose positive che abbiamo guadagnato in questa stagione, dobbiamo rimanere focalizzati sul presente e ognuno di noi lo è, mi fa molto piacere. Tutti vogliamo continuare nel nostro percorso di sacrifici e obiettivi. Finita la stagione percorreremo le nostre strade".

Saranno sette giorni intensi, tra campionato e Coppa Cev. Qual è l’atteggiamento col quale affrontarli?

"Sul fisico abbiamo fatto un bel lavoro, due settimane intense. C’è anche una condizione tecnica individuale e quella la vedremo sul campo. Con Monza, Belchatow e Trento sono tre finali, ogni match avrà la propria storia. Dovremo essere bravi a ricaricare le batterie senza pensare al risultato precedente".