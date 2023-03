Giani e un rinnovo vicino, Ngapeth e l’ipotesi Turchia: quante voci sul futuro dei gialli

Il match più vicino in ordine temporale è però quello con Monza, viatico fondamentale per il secondo posto in campionato, oggi occupato da Modena con un punto di vantaggio su Trento e che verosimilmente verrà deciso proprio all’ultima giornata, il 12 marzo, sull’Adige. Non ci sarà Earvin Ngapeth, fermato dalla curiosa decisione del giudice sportivo, ci sarà Tomas Rousseaux che avrà l’occasione di mostrarsi al pubblico amico e di scaldarsi in vista di playoff che vedranno anche i quarti di finale giocarsi al meglio delle cinque partite. Il belga in allenamento sta dando ottime risposte, chiaro che il battesimo del fuoco in SuperLega non sarà così semplice per un giocatore che manca dal nostro campionato da un lustro.

Ngapeth e il mercato. Il francese è, gioco forza, al centro delle voci che riguardano Modena, voci che riguardano anche un presunto rinnovo già firmato da Andrea Giani, un 1+1 di contratto che lo legherebbe, con opzione, alla panchina gialloblù per altri due anni. In Turchia danno per molto vicina la firma tra il francese e l’Halkbank Ankara dove si era già trasferito in conclusione della scorsa stagione Nimir Abdel Aziz. La decisione è nelle mani del francese, e pare che quella turca sia l’unica proposta di un certo rilievo economico e tecnico alternativa a Modena. Ad Ankara Ngapeth guadagnerebbe di più, ma le voci di corridoio dicono che il fuoriclasse non sia per niente convinto, sia per un dato ambientale sul cambio di vita tra Modena e la capitale turca, sia perché in vista delle Olimpiadi di Parigi, che il transalpino giocherà in casa da campione in carica, la SuperLega garantisce sicuramente una miglior qualità.

a.t.