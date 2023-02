Giani ha dato identità a una squadra che ora crede nelle imprese

BRUNO 7: Solita mole di lavoro enorme in difesa, solita lucidità di distribuzione davanti, con la perla di una veloce dietro in rigiocata per Stankovic da saltare sulla sedia.

LAGUMDZIJA 6.5: Due set di costanza in attacco e in battuta per l’oppostone turco, che forse vede e trova nella Coppa Cev il suo sfogo. Come Boniek, bello di notte?

NGAPETH 7: La schiena sta molto meglio, lo si intuisce da un paio di pipe pregevoli e soprattutto da una parallela schiantata nei quattro metri a metà del primo set.

RINALDI 7: Continua nel suo percorso di grande solidità e continuità. Il match di ieri sera non ha fatto eccezione.

STANKOVIC 7,5: Che stagione sta giocando, il centrale serbo? I suoi tre muri consecutivi a metà primo set sono la pietra miliare della qulificazione alle semifinali.

SANGUINETTI 6,5: Solito match di grande solidità in attacco, per renderlo più speciale manca qualche muro.

ROSSINI 6,5: Quasi quasi si ordina due pop corn, in un match nel quale deve fare molto poco se non un paio di difese da annotare.

SALSI e SALA 8: Un voto alla coppia perché se lo meritano. Entrano con personalità, si cercano, danno qualità nel far rifiatare Bruno e Lagumdzija, sanno come far girare anche i compagni. Davvero una grande crescita, e un’arma in più non da poco per Giani, da pescare in panchina.

ROUSSEAUX 7: Numeri importanti, se pur su quantità modeste. Intelligente ed efficace in attacco, solido in ricezione, il belga è un valido cambio, su questo non ci sono dubbi.

MARECHAL 7: Galvanizzato dalla prestazione di squadra, messo muro a zero da Salsi sfodera anche un’insospettabile bordata nei quattro metri.

KRICK 7: Al contrario che in altre occasioni si fa trovare pronto quando chiamato, addirittura al cento per cento in attacco su quattro tentativi.

BOSSI 6,5: Non tradisce. Mai. E ci mette anche un paio di difese veramente notevoli.

GOLLINI 6,5: Buon rientro in campo dopo tante peripezie.

ALL. GIANI 8 (in foto): Finora è il voto alla stagione. Modena è seconda in regular season, nelle quattro di Coppa Cev. Difficile chiedere di più alla vigilia. Ora il compito più arduo tra quelli già affrontati, dopo aver dato identità e compattezza alla squadra: completare l’opera sia in campionato che in Europa. Arduo, sì, ma non impossibile.

Alessandro Trebbi