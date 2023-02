Giani ripensa al secondo set: "La squadra deve lottare sempre"

È un Andrea Giani soddisfatto quello che abbraccia il successo nel turno di andata dei quarti di finale di Coppa Cev ma che ci tiene a non dimenticare un secondo set strano, nel quale Modena si è improvvisamente smarrita: "Abbiamo fatto un secondo set molto apatico – racconta il tecnico – nel quale ci siamo disuniti e siamo stati poco squadra. Dopo ci siamo riuniti e abbiamo ripreso il nostro cammino, anche se quelli del secondo parziale sono segnali che non mi piace vedere in una squadra che deve e vuole lottare sempre: non possiamo mollare un set così. Poi siamo stati bravi a interpretare il resto del match". Soprattutto dopo i due errori consecutivi in attacco sul finale di quarto set: "Un punto perso devi sempre cancellarlo, oggi rispetto a inizio stagione abbiamo più solidità e sappiamo avere l’attenzione giusta nei punti successivi". La competizione sta entrando nel vivo, anche con match che rivelano risultati a sorpreda: "Non ci sono partite facili, lo dimostrano i risultati di Piacenza e Belchatow. Sappiamo che il livello non è basso e i giocatori si conoscono poco: bisogna sapersi adattare ed essere consapevoli del fatto che gli avversari non hanno nulla da perdere. È parte dell’approccio e di come si lavora. L’anno scorso noi abbiamo perso con Tours, abbiamo visto quello che è successo a Luneburg: ci siamo già scottati con la Coppa Cev, sappiamo di dover avere la testa giusta". Infine i complimenti a Tommaso Rinaldi per una prestazione da vero leader tecnico: "Rinaldi? Sta prendendo spazio, che è una cosa importantissima per il ruolo che ha con le sue doti offensive nell’attacco e nella battuta. È un giocatore importante e sono contento per la qualità che ci mette, è un bel vedere". Al termine del match anche Dragan Stankovic dice la sua, soprattutto sul passaggio del turno: "Tra sette giorni in casa nostra due set basteranno, ma c’è intanto il match con Taranto, importantissimo, e dobbiamo fare un passo dietro l’altro. Abbiamo sbagliato troppo nel secondo set, ma abbiamo reagito bene e recuperato la lucidità nel terzo".

Alessandro Trebbi