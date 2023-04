Gigi Buffon torna disponibile

Dopo Fabregas, un altro Campione del Mondo sarà di scena al ’Braglia’ anche se per lui non sarà una prima volta. Smaltiti i sintomi influenzali, Gigi Buffon è tornato a disposizione di Pecchia e questa sera si candida per una maglia da titolare fra i pali, all’età di 45 anni. Buffon ha affrontato il Modena, in carriera, in 6 circostanze tutte con vittoria e tutte con la Juventus (all’andata, nel successo del Modena a Parma, era infortunato). La prima volta nella stagione 200203, poi nel 200304 e, infine, nella stagione 200607. L’estremo difensore è tornato al ’Braglia’ nell’agosto 2010 sempre con la Juve ma in occasione di un preliminare di Europa League con lo Shamrock Rovers, a Modena decise una rete di Del Piero. L’ultima volta di Buffon al ’Braglia’ risale al 20 dicembre 2015: Carpi-Juve 2-3.